Acht Läufe, zwei Orte, viel Druck: Die Sportlerin der Wassersportfreunde Zweibrücken kämpft um das U18-Ticket. Ein Patzer bremst zunächst, der nächste Lauf sitzt aber.

Acht Läufe, zwei anspruchsvolle Strecken und viel Druck: Die Qualifikation für die deutschen Nationalmannschaften im Kanuslalom verlangte den Athleten an den vergangenen beiden Wochenenden alles ab. Auch Britta Jung von Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken war am Start.

Ausgetragen wurden Wettkämpfe in den Altersklassen U23 sowie im Nachwuchsbereich U18, in den Disziplinen Kajak, Canadier-Einer und Kajak-Cross. Acht Wertungsläufe gingen in die Entscheidung ein – die ersten vier Rennen in Markkleeberg bei Leipzig, die abschließenden vier in Augsburg. Nur die besten drei Athleten jeder Disziplin qualifizierten sich für die Nationalmannschaft.

Im Kajak-Cross hat es für Jung nicht gereicht

U18-Fahrerin Britta Jung aus Höheischweiler trat in allen Disziplinen an. Für die Schülerin des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums kam im Kajak-Cross jedoch ein frühes Aus: Schon in Markkleeberg schied die Junioren-Europameisterin 2025 nach Fehlern beim Zeitfahren aus und musste diese Disziplin abhaken. Besser lief es schon im Canadier-Einer, wo sie sich nach vier Läufen auf Rang fünf einordnete. Am Ende war es nach Augsburg hier der sechste Platz.

In ihrer Lieblingsdisziplin Kajak hingegen überzeugte Jung mit starken Fahrten und lag zur Halbzeit auf einem vielversprechenden zweiten Platz. Die 17-Jährige wusste aber: In den verbleibenden Läufen in Augsburg waren zwei starke Ergebnisse nötig, um sich wie im Vorjahr wieder einen Platz im U18-Nationalteam zu sichern. Gleich im fünften Lauf gab es einen herben Rückschlag. 50 Strafsekunden warfen Jung weit zurück, plötzlich war wieder alles offen.

Auch 2026 darf Britta Jung den Dress der Nationalmannschaft tragen. Foto: Britta Jung/Oho

Fehlerfreier sechster und siebter Lauf im Kajak

Im sechsten Lauf zeigte sie jedoch wieder ihre Klasse. Mit einer konzentrierten Fahrt knüpfte sie an ihre Leistungen aus Markkleeberg an und belegte erneut Rang zwei. Am entscheidenden letzten Wettkampftag lieferte Jung dann auch im siebten Lauf genau im richtigen Moment ab: Fehlerfrei, konzentriert und mit hoher Geschwindigkeit meisterte sie den Kurs und sicherte sich mit Rang eins einen herausragenden Erfolg.

Damit war das Ziel erreicht: Britta Jung qualifizierte sich als zweites Boot für die U18-Nationalmannschaft im Einer-Kajak. Im Ziel war ihr die Erleichterung deutlich anzumerken, nach einer Qualifikation voller Höhen und Tiefen überwog am Ende aber die Freude. Für Jung haben sich die harten Wettkämpfe auf hohem Niveau gelohnt: Sie hat auch 2026 die Chance, sich bei internationalen Großereignissen zu beweisen.