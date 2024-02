Die beiden Männer, die vor dem Pirmasenser Schöffengericht angeklagt wurden, Kinder über Monate gequält und misshandelt zu haben, müssen ins Gefängnis: Der Richter sprach die höchste Strafe, die am Amtsgericht verhängt werden kann.

Als die Planer der Ludwigshafener Gesellschaft Sander Hofrichter Architekten im Mai 2021 die Machbarkeitsstudie zum Umbau und Teilneubau der Kreisverwaltung präsentierten, wurde die günstigste Lösung auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Am Montag berät der Kreistag über aktualisierte Pläne. Die sind deutlich teurer.

Energie wird teurer. Für Abschlagszahlungen muss mehr bezahlt werden. Wann wird Zweibrückern, die sich das nicht mehr leisten können, der Strom und das Gas abgestellt?

Die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens, die auch für Zweibrücken zuständig ist, sichert vom Stellenabbau beim Kranbauer Tadano Demag Betroffenen Unterstützung zu.

Die Pirmasenser Antje Gillenberg leidet an einer seltenen Krankheit. Seit der Diagnose vor zehn Jahren kämpft sie. Am kommenden Dienstag spricht sie bei einem Symposium des Zentrums für Seltene Erkrankungen der Homburger Uniklinik über ihre Geschichte – und, wie es für sie lebensgefährlich wurde.

Einmal im Monat hält Pfarrer Ralf Maier, hauptamtlicher Gehörlosenseelsorger der evangelischen Landeskirche, einen Gottesdienst für Gehörlose im Wichernhaus. Dafür hat er, der selbst schwer hört, auch die Gebärdensprache gelernt.

Seit Wochen gehen Tausende bundesweit gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Jetzt will die AfD die Demonstrationen offenbar von juristisch geschulten Helfern kontrollieren lassen. War das in Zweibrücken bereits so?

Zwar billigte der Verbandsgemeinderat Rodalben den Haushalt für dieses Jahr mit großer Mehrheit. Glücklich machten die Zahlen jedoch niemand.

Er ließ es sich in einem Restaurant gut gehen, es floss reichlich Alkohol. Die Rechnung konnte ein 48-Jähriger jedoch nicht begleichen. Da er sich zudem sehr aggressiv gegenüber der hinzugerufenen Polizei verhielt, fand sich der Mann nun auf der Anklagebank wieder.