Bis Mitte August werden laut Stadtverwaltung in der Gutenbergstraße Gas- und Wasserhausanschlüsse erneuert: vom 3. bis zum 9. August am Gebäude Nummer 16, vom 10. bis zum 16. August an Haus Nummer 22. Der Verkehr wird einspurig geleitet. Von der Gabelsbergerstraße kann während der Arbeiten nur nach links in die Gutenbergstraße eingebogen werden. Im Baustellenbereich wird ein Halteverbot verhängt, so die Verwaltung weiter.