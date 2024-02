Am Samstag hatten Pirmasenser Jugendliche eine Demonstration für Demokratie veranstaltet. 100 Menschen nahmen daran teil.

Er ist aus der TVP-Jockelei nicht wegzudenken: Ralf Andreas Jakobi hält die Tradition der politisch-literarischen Fasnacht in Pirmasens hoch.

850 Besucher kamen am Samstag zum Faschingsball in der Zweibrücker Festhalle. Wir haben uns umgehört, wie viel Geld und Mühe die Gäste in ihre Kostüme gesteckt haben.

Sonne pur bei 15 Grad wie vor einem Jahr sind zwar nicht zu erwarten, trotzdem gibt es gute Nachrichten für den Zweibrücker Faschingsumzug am Dienstag. Der Umzug feiert ein Jubiläum und wird so groß wie noch nie.

Auf den Listen für die Stadtratswahl sind viele Kandidaten miteinander verwandt, verheiratet oder verbandelt. Das kann gefährlich werden, findet der Zweibrücker Redaktionsleiter Thomas Büffel in seiner Kolumne zum Wochenende.

Kranke, alte oder anderweitig hilfsbedürftige Menschen zu pflegen, ist für ihn „der schönste Beruf der Welt“: Die Pflegeschule am Nardini-Klinikum hat einen neuen Leiter. Der räumt gleich mal mit einem Klischee auf.

In Martinshöhe wird es im Sommer mindestens zwei Bürgermeisterkandidaten geben.

Tausende säumten am Samstag und Sonntag die Strecken der Umzüge in Merzalben und Dahn, Hunderte feierten in Waldfischbach am Kreisel. Wir haben die schönsten Fotos zusammengestellt.

Spektakuläre Aktion: Um ein Haus im Waldfischbacher Außenbereich mit Strom zu versorgen, musste am Samstag ein Trafo mit einem Kranausleger über eine 77 Meter lange Strecke zum Strommast befördert werden.