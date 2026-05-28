Bei den Tennis-Pfalzmeisterschaften an Pfingsten in Kaiserslautern standen auch drei Spieler aus dem Raum Zweibrücken auf dem Platz. Am weitesten kam Lakshya Gupta.

Lakshya Gupta, der Vereinstrainer des TC Weiß-Blau Zweibrücken, war in der oberen Leistungsklasse gemeldet. Im Runde zwei gewann Gupta mit 6:1, 6:3 gegen Noah Burkhard (TC Haßloch), im Achtelfinale mit 6:3, 6:0 gegen Bijan Bakhschai (TC BASF Ludwigshafen). Aus persönlichen Gründen konnte der 26-jährige Inder das Viertelfinale aber nicht mehr spielen, Leon Sarishvili (TC RW Kaiserslautern) kam so kampflos weiter. Pfalzmeister wurde gegen Sarishvili Pavel Petrov vom TC Rot-Weiß-Pirmasens (6:2, 6:4).

In der zweiten Gruppe der Leistungsklassen waren mit Ole Schlimmer (TC Contwig) und Steffen Schwenkreis (TC Weiß-Blau Zweibrücken) zwei weitere Spieler aus der Region am Start. Schlimmer verlor in Runde zwei mit 0:6, 2:6 gegen Luca Hallstein (TC BASF Ludwigshafen). Schwenkreis dagegen schaffte es eine Runde weiter und schied erst in Runde drei gegen Luca Hallstein mit 6:4, 0:6, 3:10 aus dem Turnier aus.