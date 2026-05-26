Bei den Tennis-Pfalzmeisterschaften an Pfingsten in Kaiserslautern standen auch drei Spieler aus dem Raum Zweibrücken auf dem Platz. Am weitesten kam Lakshya Gupta.

Lakshya Gupta, der Vereinstrainer des TC Weiß-Blau Zweibrücken, war in der oberen Leistungsklasse gemeldet. Im Achtelfinale gewann Gupta mit 6:1, 6:3 gegen Noah Burkhard (TC Haßloch), im Halbfinale mit 6:3, 6:0 gegen Bijan Bakhschai (TC BASF Ludwigshafen). Aus persönlichen Gründen konnte der 26-jährige Inder das Finale aber nicht mehr spielen, Leon Sarishvili (TC RW Kaiserslautern) wurde so kampflos Pfalzmeister.

In der zweiten Gruppe der Leistungsklassen waren mit Ole Schlimmer (TC Contwig) und Steffen Schwenkreis (TC Weiß-Blau Zweibrücken) zwei weitere Spieler aus der Region am Start. Schlimmer verlor in Runde zwei mit 0:6, 2:6 gegen Luca Hallstein (TC BASF Ludwigshafen). Schwenkreis dagegen schaffte es eine Runde weiter und schied erst in Runde drei gegen Luca Hallstein mit 6:4, 0:6, 3:10 aus dem Turnier aus.