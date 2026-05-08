Der Saarbrücker Gunni Mahling lässt mit seinem Showensemble 100 Jahre lebendig werden. Fürs Zweibrücker Straßentheaterspektakel hat er eine eigene Show konzipiert.

Als der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble Gunni Mahling im September fragte, ob er mit seinem Showensemble beim Straßentheater-Spektakel auftreten möchte, musste er nicht lange überlegen. „Ich bin manchmal schneller im Ja- als im Nein-Sagen.“ Der Haken: Das Ensemble war zu dieser Zeit mitten in den Weihnachts- und Neujahrsshows. Erst Mitte Januar konnten sie damit beginnen, die Show zu kreieren, die die 1920er- und die 2020er-Jahre gegenüberstellt gemäß dem Kultursommer-Motto „Die Goldenen Zwanziger“, das auch für Straßentheater-Spektakel gilt.

Die Show wurde eigens fürs Zweibrücker Spektakel geschrieben. „Es gab vorher nichts.“ Kostüme, neu arrangierte und teils neu geschriebene Lieder, die Choreographien, Tänze – einfach alles hat Mahling mit seinem Team extra entwickelt. Und das in vier Monaten. Normalerweise braucht er dafür ein Jahr.

Kostüme und Tanz

Zwei Showblöcke zu den 1920ern und 2020ern gibt es. Neue Arrangements zum „Weißen Rössl“ im 1920er-Teil oder zu „The Greatest Showman“ oder „Dance Monkey“ (2020er-Teil) – samt einem Musicalblock zu „Wicked“ erwartet einen. „Alles mit Kostümen und Dance.“ Und mit einer riesigen Uhr mit Jahreszahlen, an deren Zeiger ein Kind dreht und so die verschiedenen Zeitschienen verdeutlicht. Denn das Ganze kommt ohne Moderation aus.

Das Ensemble kommt aus dem ganzen Saarland und hat 24 Sänger, acht Tänzer und acht bis zehn Kinder im Kinderchor. Im Hintergrund arbeiten sechs Personen in der Requisite, drei im Kostümbereich, drei in der Technik, einer im Catering. Zwölf Sänger und vier Tänzer werden in Zweibrücken dabei sein. Für Mahling ist es der erste Auftritt beim Straßentheater. Privat war er auch noch nicht da, das Programm habe ihn aber begeistert.

Multitalent Gunni Mahling. Foto: Guma-Studio.de

Gunni Mahling, der 1967 in Rheinland-Pfalz geboren wurde und in Saarbrücken lebt, betreibt ein Tonstudio, spielt vier Instrumente, schreibt Musicals, Songs, konzipiert Festivals und ist Produktionsleiter, er schreibt Musik für Künstler wie Frank Nimsgern. Auch bei der Europatournee des Musicals „Hair“ war er als Musiker dabei – und für den Circus Roncalli war er Chormanager und musikalischer Leiter für die Weihnachtsshow. „Das ist alles schön, aber klein kann jeder“, erzählt Mahling lachend. „Dann bin ich morgens irgendwann aufgestanden und habe gesagt: So, ich möchte ein eigenes Ensemble. Das war schon immer mein Traum.“ So gründete er 2004 sein Gunni Mahling Showensemble. Auf Stadt- und Dorffesten hörte er sich Bands an und suchte sich die Solisten aus. „Ich formiere Solisten zu einem Chor. Das macht uns aus.“ Manchmal müsse er die Solisten auch ein bisschen zügeln. Aber sie prägen sein Ensemble.

Wie schafft er es, all diese Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen? „Das funktioniert nur, wenn man ein Ensemble hat, das mit hundertprozentiger Überzeugung dazu steht. Das Ensemble wäre nichts ohne mich, und ich wäre nichts ohne das Ensemble“, beschreibt er es. „Das ist wie eine Fußballmannschaft, die muss ineinander funktionieren.“ Auch die Belastung, kurzfristig Shows zu entwickeln, sei enorm. Aber: Jede seiner Tätigkeiten liebt er.

Recherche begann im Januar

Wie entsteht so eine Show? Im Januar hat zuerst ein Orga-Team recherchiert, was an Musik in den 1920ern auf dem Markt war, und was zum Ensemble passt. Dann wurden Reihenfolge und Besetzung ausgelotet, die Choreographien geplant und die Musik geschrieben oder neu arrangiert. Dann kam der Feinschliff.

Der 58-Jährige wollte nie was anderes machen als Musik. „Ich war immer Musiker.“ Dieses Gen wurde ihm durch seine Eltern und Großeltern in die Wiege gelegt, die auch Musiker waren. Seine Oma schrieb Opern, sein Opa war Dirigent und Erster Kapellmeister in Rostock, sein Vater Musikwissenschaftler. Ihm sei der Weg bereitet worden, „Musik zu fühlen“ und in allen Genres zu lernen. Für diese Förderung ist er dankbar. „Das ist so eine Vielfalt und man kann nicht satt werden.“ Zum Entspannen, „mit einem Gläschen Wein im Garten“, hört er gern Klassik, aber grundsätzlich alles – außer Techno. „Das schlägt mir auf den Magen.“ Wie gut, dass es so etwas in den 1920ern noch nicht gab.

Info

Das Gunni Mahling Showensemble tritt beim Zweibrücker Straßentheaterspektakel auf dem Alexanderplatz jeweils heute, Samstag, um 14 Uhr (1920) und 16 Uhr (2020)auf, am Sonntag um 14.20 (1920) und 16.15 Uhr (2020). Die Show dauern jeweils etwa 45 Minuten, der Eintritt ist frei.