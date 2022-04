In den kommenden sechs bis acht Wochen werden rund 8000 Gullys im gesamten Zweibrücker Stadtgebiet saubergemacht. Dies teilt der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) mit. Den Auftrag zur Reinigung der Wassereinläufe, die offiziell Sinkkästen heißen, habe die Firma Rockstroh aus Bad Rappenau bei Heilbronn erhalten. Der UBZ bittet die Autofahrer, in nächster Zeit keine Gullys zuzuparken. Sind diese von Autos zugestellt, muss die Reinigungsfirma dort mehrmals hinfahren, was die Säuberungsaktion unnötig in die Länge ziehen würde.