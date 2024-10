Gruselige Gestalten, gespenstische Räume und furchteinflößende Deko – für Schauer- und Horrorfans ist Halloween das Fest schlechthin, an dem sie sich mal richtig austoben können. Das betrifft auch die Deko zuhause. Manche legen sich sogar beim Schmücken ihrer Häuser richtig ins Zeug. Die RHEINPFALZ-Redaktion Zweibrücken sucht die schaurigsten selbstgebastelten Deko-Artikel, kunstvoll geschnitzten Kürbisse und die am gruseligsten geschmückten Horrorhäuser in Zweibrücken und der Region. Schicken Sie uns Fotos Ihrer Werke und der auffälligsten Häuser (mit Ortsangabe) per E-Mail an die Adresse redzwe@rheinpfalz.de. Die beeindruckendsten Bilder veröffentlichen wir in unserer Zeitung. Zu gewinnen gibt’s auch etwas: Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn RHEINPFALZ-Tassen in Dubbeglas-Form. Wir freuen uns auf Ihre Fotos.