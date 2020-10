Von sterilen, eintönigen Masken dürften viele Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie genug haben. An ein paar schaurig-schönen Exemplaren zur Abwechslung dürfte wohl niemand etwas auszusetzen haben. Solche Masken wird es am Samstag, 31. Oktober, ab 11 Uhr zu sehen geben, wenn die Halloween-Grusel-Modenschau auf dem Herzogplatz über die Bühne geht. Unter dem Motto „Zweibrücken sucht den Halloween-Superstar“ können sich Kinder in ihrem Kostüm einer „Grusel-Prüfungskommission“ um Oberbürgermeister Marold Wosnitza präsentieren. Bewertet werden Gesamteindruck, Originalität und Umsetzung sowie Performance. Wichtig für die Teilnahme ist laut Citymanagerin Petra Stricker vor allem die Gruselmaske. Auf diese werde die Jury besonderes Augenmerk legen. Neben kleineren Preisen winken als Hauptgewinn Karten für den Europapark. Als Bühne für den Wettbewerb soll die Rathaustreppe dienen. „Um die nötigen Abstände zu gewährleisten, wird ein Parcours aus Strohballen aufgebaut, mit dem eine Wegesteuerung möglich ist“, ergänzt Stricker. Demgegenüber muss das Halloween-Spektakel auf dem Hall- und dem Schlossplatz in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Stände mit Speisen und Getränken auf dem Herzogplatz sind ebenfalls nicht vorgesehen. Anmeldungen sind bis 23. Oktober möglich per E-Mail.