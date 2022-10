Sollte das Land den neuen Grundsteuer-Nivellierungssätzen zustimmen, dann werden auch in Walshausen die Grund- und Gewerbesteuern erhöht. Dem stimmte der Rat am Montag zu.

Begeistert zeigt sich Walshausens Bürgermeister Gunther Veith von dem Vorhaben des Landes Rheinland-Pfalz nicht. Denn in dieser Frage seien ihm und dem Gemeinderat die Hände gebunden. Sollte das Land den Kommunen ans Herz legen, dass sie ihre Grund- und Gewerbesteuersätze erhöhen sollten, muss Walshausen dem zwar nicht unbedingt folgen. Doch die Umlagen, die der Ort an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlen hat, werden auf Grundlage der höheren Steuersätze im Land berechnet. Walshausen bleibt also kaum eine Wahl.

Der Gemeinderat hat seinen Beschluss unter Vorbehalt gefasst: Sollte das Land am Ende doch noch gegen höhere Sätze votieren, dann werden auch in Walshausen die Grund- und Gewerbesteuern nicht erhöht.