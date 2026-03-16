In Zweibrücken kommt es zu Verzögerungen bei der Abbuchung der Grundsteuer. Ursache ist die Umstellung des Rechnungs- und Zahlungssystems der Stadtverwaltung. Die reguläre Termin für die erste Abbuchung des Jahres, 15. Februar, konnte nicht eingehalten werden. Stattdessen erfolgt die Abbuchung der Grundsteuer ab dem 16. März, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Mit dem neuen System erhalten alle Bürger ein neues Kassenzeichen. Dieses wird künftig bei Abbuchungen sowie im Verwendungszweck angegeben und soll eine präzisere Zuordnung ermöglichen. Zusätzlich erleichtere der überarbeitete Verwendungszweck die Nachvollziehbarkeit von Kontoauszügen. Ziel der technischen Anpassungen ist es laut Stadtverwaltung, sowohl die Bearbeitungszeiten verkürzen als auch die Transparenz für Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.