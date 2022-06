Der Grundstein der Privatklinik für Psychologie, Psychiatrie und Psychoonkologie in Hornbach soll am 1. Juli gelegt werden. Das teilt Projektleiter Thomas Schiwek auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Das machen wir immer erst, wenn die Baustelle etwas sicherer ist“, sagt er. „Die Arbeiten gehen voran.“ So sei beispielsweise in Gebäude C, das den medizinischen Bereich beheimaten soll, die Decke des Erdgeschosses fertig. Man sei auf Kurs, die Klinik im geplanten Zeitfenster von Ende November 2023 bis Februar 2024 fertigzustellen. Eigentlich hätte die Einrichtung schon Ende 2021 in Betrieb gehen sollen, doch Schiwek und Architekt Martin Grub mussten sich zwischendurch nach neuen Geldgebern umschauen, nachdem der bis dahin eingeplante Investor abgesprungen war.