Die Grundschule in Maßweiler bekommt eine neue Heizung für 145.000 Euro.

Die Grundschule wird im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 – dafür kommt Geld vom Land – saniert. Dabei werden Fenster erneuert sowie eine alte Nachtspeicher-Heizung durch eine modernere Gasheizung ersetzt. Kosten: insgesamt 260.000 Euro, wovon 234.000 Euro vom Land kommen. Die Heizung allein kostet 145.000 Euro und wird von der Firma Scheerer aus Höheischweiler geliefert. Das beschloss der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben am Donnerstag einstimmig.

Jörg Juner (SPD) erinnerte daran, dass andere Projekte an Schulen in der Verbandsgemeinde zurückgestellt wurden. „Das darf aber nicht an Priorität verlieren“, sagte Juner und nannte als Beispiel die Dachsanierung der Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach.

„Das haben wir nicht vergessen“, sagte Bürgermeister Thomas Peifer (CDU), an einem Förderantrag werde bereits gearbeitet. Insgesamt müsse an der Grundschule in der Doppelgemeinde in den kommenden Jahren einiges passieren, die Schülerzahlen dort stiegen immer weiter an.