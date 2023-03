Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass die Toiletten der Rimschweiler Grundschule in den nächsten zwei Jahren nicht saniert werden, wurde im Rimschweiler Ortsbeirat am Mittwoch nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen. Die Stadt hat die 120 000 Euro teure Sanierung in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt – für Ortsvorsteherin Isolde Seibert mit einem unanfechtbaren Argument.

„Die Toilette ist funktionstüchtig“, nennt Seibert das Argument, weswegen die Stadt eine Sanierung ablehnt. Das knapp 120 000 Euro teure Vorhaben könne im Haushalt nicht gerechtfertigt