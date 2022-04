4587 Euro haben die 70 Schüler und Schülerinnen der Grundschule Mittelbach bei einem Spendenlauf rund um den Sportplatz Mittelbach am Montag, 4. April, erlaufen. Im Vorfeld hatten sie sich Spender in der Verwandschaft und im Dorf gesucht, die bereit waren, pro gelaufener Runde einen festgelegten Geldbetrag zu spenden. Die meisten Runden, nämlich 22, hat der Drittklässer Aaron Simmet geschafft. Die Idee zum Lauf hatte die Lehrerin Barbara Wagner, die vom Kollegium unterstützt wurde. Den Komplettbetrag von knapp 4600 Euro spendet die Schule dem Saarpfalz-Kreis, der zusammen mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft und dem Ökologischen Schullandheim Spohns Haus ein Spendenkonto eingerichtet hat für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie für die Beschaffung von Gütern des täglichen Bedarfs. Der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Theophil Gallo, steht nach eigenen Worten in ständigem Kontakt mit den polnischen Landräten in Bieszczady, Łańcut, Lubaczów und Przemyśl, deren Landkreise alle unmittelbar an die Ukraine angrenzen, sowie auch mit dem Landrat von Lemberg in der Ukraine. „Dort tut Hilfe Not“, so Gallo, der sich über die Spende freute, aber nicht selbst zur Übergabe in die Grundschule kommen konnte.