3348 Euro haben die rund 150 Grundschüler der Hilgardschule Niederauerbach im Oktober beim Lauftag in der Allee erlaufen. Das Geld spenden sie der Aloisius-Ganztagsschule in Ahrweiler, deren Turnhalle bei der Flut im Sommer zerstört wurde.

„Zu Beginn eines jeden Schuljahres machen wir in der Allee unseren Lauftag, an dem alle Schüler teilnehmen. Und im vergangenen Jahr haben sich die Kinder Sponsoren aus ihrem Umfeld gesucht, die für gelaufene Strecken einen bestimmten Betrag spenden. So sind fast 3350 Euro zusammengekommen“, freut sich der Schulleiter der Hilgardschule, Christian Weppler. Genau genommen liefen die Schüler nicht vordefinierte Strecken, sondern auf Zeit. 15-, 30- und 60-Minuten-Intervalle waren möglich. Im Januar wurden schließlich nach turbulenten Wochen mit einigen krankheitsbedingten Ausfällen im Lehrerkollegium die Ergebnisse des Lauftages ausgewertet, und die Schule schrieb die Sponsoren an mit der Bitte, die vereinbarte Spendensumme auf das Konto des Fördervereins zu überweisen.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte die Hilgardschule entschieden, wer die Spenden bekommen soll. Dabei fiel die Wahl auf die Aloisiusschule in Ahrweiler, die wie die Hilgardschule eine sportbetonte Ganztagsschule ist. Da weder Vertreter der Aloisiusschule nach Zweibrücken kommen konnten noch Gesandte der Hilgardschule ins Ahrtal fahren können, wird der Geldbetrag in den kommenden Tagen überwiesen. Dass sich ein engerer Kontakt zwischen beiden Schulen ergibt, will Christian Weppler nicht ausschließen. „Ganz sicher ist jedoch, dass die Schule im Ahrtal das Geld super gebrauchen kann“, sagt auch Lehrerin Jennifer Seliger von der Hilgardschule.