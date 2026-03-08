Mit einem 2:2-Unentschieden und Tumulten endete am Sonntag das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse West zwischen dem SV Großsteinhausen und der SG Knopp/Wiesbach.

Bereits in der 14. Spielminute unterbricht Schiedsrichter Michael Recktenwald das Verfolgerduell vor 120 Zuschauern auf dem Sportplatz in Großsteinhausen. Er ruft die beiden Spielführer Maurice Förch (SV Großsteinhausen) und Corvin Ayers (SG Knopp/ Wiesbach) zu sich: „Es ist noch keine Viertelstunde vorbei und es gab schon neun Fouls. Das geht so nicht weiter“, reibt er ihnen lautstark ermahnend und eindeutig gestikulierend unter die Nase. Es wurde kaum gespielt, Fouls und provozierende Sprüche waren vorherrschend.

Erst in der 20. Minute mal ein Abschluss: Jonas Marschall verfehlte mit einem Fernschuss das Gehäuse der Gäste knapp. Damit tauten die fußballerischen Qualitäten der auf den Rängen zwei und drei liegenden Teams endlich auf. Es folgen Chancen für Knopps Noah Rabung (22.) und SVG-Verteidiger Marc Garus (27.).

Faustschlag

In Minute 30 wird es wieder unschön. Nach Foul von Noah Rabung an Henrik Conrad läuft Rabung auf den Großsteinhauser zu und es kommt zum Kontakt. Conrad (SVG) lässt sich daraufhin zu einem Faustschlag gegen Rabung (SG) hinreißen und sieht dafür die Rote Karte. Rabung bekommt eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. „Da brauchen wir nicht drüber zu reden, die Rote Karte war blöd und eindeutig“, bekennt später Trainer Patrick Müller. Die Zeitstrafe für Rabung sieht Müller als zu wenig an. „Es war vorher schon im Vorbeilaufen ein Kontakt. Zweimal Rot, dann wäre es gerecht gewesen.“

In der 45. Minute bezwingt Leonard Hadasch im zweiten Versuch SVG-Keeper Daniel Edinger zum Führungstreffer der Gäste. Das Spiel plätschert im zweiten Durchgang erst mal ruhig dahin. Über Linksaußen Noah Rabung kommt der Ball an den Elfmeterpunkt, wo Owen Ayers im Fallen das 0:2 köpft (58.). Max Decker gelingt mit einer Hinterkopf-Bogenlampe der Anschlusstreffer. Marvin Lethen erzielt trotz Unterzahl den 2:2-Ausgleich (75.). Manuel Metz verstolperte alleine vor Edinger die letzte SG-Chance (78.). Auch Garus (80.) und Max Decker (86. hatten kein Trefferglück mehr. Es blieb beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden – wie im Hinspiel.

„Dumme Fouls“

Mit Halbzeit eins war SVG-Trainer Müller überhaupt nicht zufrieden. „Das habe ich nicht vorgegeben“, betont er direkt. „Wir wollten aggressiv sein, aber nicht mit dummen Fouls auffallen und nur auf den Mann gehen. Das hat uns gekillt und damit war ich nicht zufrieden.“ Nach den zweiten 45 Minuten plus den 15 Minuten Nachspielzeit zieht er den Hut vor der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben verschiedene Waffen, das wissen die Jungs. Wir können immer was umstellen und probieren, die Jungs glauben an sich, die Moral war ungebrochen.“ Die unschönen Szenen während und nach dem Spiel verurteilt er aufs Schärfste.

SG-Trainer Ralf Rabung war im Gegensatz zu Müller nach Abpfiff in Tumulte mit Zuschauern, Spielern und den Vereinsmitgliedern involviert. Es kam zu lautstarken Auseinandersetzungen und wohl auch Handgreiflichkeiten. Darum bat Co-Trainer Corvin Ayers, das RHEINPFALZ-Interview mit ihm zu führen: „Die Rote Karte und die Zehn-Minuten-Zeitstrafe waren aus meiner Sicht so in Ordnung, das würde ich auch sagen, wenn es andersherum passiert wäre.“ Ayers haderte mit den Platzverhältnissen, die aber für beide Teams gleich schlecht waren. „Es kommt dann aber darauf an, was du daraus machst. Von unserer Seite aus haben wir es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Beide Tore waren sogar schön herausgespielt.“ Dass sein Team nach Spielende die enttäuscht ist, das verneint der Mittelfeldspieler nicht. „Mit der Überzahl und der Überlegenheit hätten wir gewinnen können, allerdings hat Großsteinhausen viele gute Kicker und Qualität. Die Gegentore fallen wegen Abstimmungsproblemen.“ Ein Lob sprach Corvin Ayers für den Unparteiischen aus, der die hitzige Partie für ihn sehr gut geleitet habe.