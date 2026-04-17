Am Sonntag (15 Uhr) treffen mit dem SV Großsteinhausen und dem SV Ixheim zwei Mannschaften, aber auch zwei Trainer aufeinander, die sich gut kennen.

Schon zu Spielerzeiten standen sich SVG-Trainer Patrick Müller und SVI-Coach Thorsten Lahm auf dem Feld gegenüber. Und während Lahm dann später für die U19 des FK Pirmasens verantwortlich war, war es Kollege Müller bei der U17. Die Vorfreude bei Patrick Müller auf Sonntag ist größer als die Anspannung. „Ich hatte Ixheim schon im Sommer mit auf der Liste, als ich gefragt wurde, wer die Mitkonkurrenten in der Saison sind. Das bewahrheitet sich jetzt: Sie sind wie wir 2026 noch ungeschlagen. Von daher ist das Spiel eines von denen, auf die man die ganze Saison hingearbeitet hat. Angst ist nie ein guter Ratgeber“, sagt er außerdem zum 24. Spieltag.

Mit den Zweibrückern, dem aktuellen Tabellenvierten (55 Punkte) der B-Klasse West, reist demnach ein respekteinflößender Gegner an den Scheuerwald. Nach dem SC Stambach und der SG Knopp/ Wiesbach bekommt es die Müller-Elf also daheim in diesem Jahr mit dem dritten Team aus dem oberen Tabellenregal zu tun. Von diesen beiden Konkurrenten trennte sich der SVG jeweils unentschieden. Aus Sicht der Gastgeber dürfen beim nächsten Top-Spiel zu Hause gerne mal alle Punkte dableiben. „Ich möchte nicht von einer Vorentscheidung um die Meisterschaft oder einem Aufstiegsspiel sprechen, egal wie es ausgeht. Es ist noch nicht das Saisonende. Wer verliert, verabschiedet sich nicht aus dem Aufstiegskampf, aber es ist schon richtungsweisend“, sagt der Coach des Tabellenzweiten (60), zwei Punkte hinter Stambach.

Knipser gegen Ausgeglichenheit

Zu Hause sind Müller und Co. ungeschlagen und performen durchweg stark. Sie haben aber, anders als ihr Gegner, nicht so einen typischen Knipser wie Steven Mathieu (39 Treffer) in ihren Reihen. In Großsteinhausen heißt der erfolgreichste Torschütze Maximilian Decker (17). Die Ausgeglichenheit ist der SVG-Trumpf. „Meine Jungs wissen um ihre Stärke, sie glauben immer an sich und haben Vertrauen zu den Mitspielern. Da ist es auch egal, wer spielt oder wer reinkommt. Wir haben oft in dieser Runde gezeigt, dass auch ein Rückstand uns nicht von unserem Weg abbringt.“

Fünf Punkte trennen vor Sonntag Großsteinhausen von den Ixheimern. Betrachtet man die Tabelle unterteilt nach Hin- und Rückrunde, ist es sogar nicht nur Zweiter gegen den Vierten, sondern der Rückrunden-Erste gastiert beim Hinrunden-Zweiten. Die Ixheimer haben seit Wiederbeginn nach dem Winter wettbewerbsübergreifend acht Spiele in Folge gewonnen und dazu reichlich Treffer erzielt. Die 122 eigenen Tore sind Liga-Bestwert. Und die nur 25 gefangenen machen sie zur zweitbesten Defensive. Da hat sich im zweiten Jahr unter Thorsten Lahm also einiges getan in puncto Abwehrarbeit.

Komfortable Ausgangslage

„Ja, wir haben uns in der Hinsicht ein wenig mehr gefestigt. Zieht man alleine die sechs Gegentreffer gegen Knopp/Wiesbach oder die drei von Stambach in einem Spiel ab, dann haben wir uns da bestimmt verbessert, sodass wir nicht mehr so leicht zu überwinden sind“, beurteilt Lahm die Früchte der Trainingsarbeit. Durch die Erfolge der vergangenen Wochen respektive der siegreichen Serie seit November haben sich die Ixheimer selbst in eine komfortable Situation hineinmanövriert. „Nach unserem Durchhänger im Oktober mit den drei Niederlagen am Stück hatten wir das Thema Aufstieg oder Meisterschaft in weite Ferne gerückt und wollten uns auf den Kreispokal konzentrieren“, veranschaulicht Lahm.

„Mit dem Einzug ins Finale ist uns das gelungen, und durch die Leistungen der letzten Monate sind wir auch in der Liga überraschend noch mal herangekommen.“ Diesen Lauf möchte Lahm mit seiner Mannschaft nicht ausgerechnet in Großsteinhausen beenden. „Wir haben Selbstvertrauen durch die Serie, die wollen wir weiter ausbauen. Denn ich glaube, wenn wir verlieren, ist das Meisterschaftsthema für uns erledigt. Ich glaube nicht, dass Stambach oder Großsteinhausen danach noch mal schwächeln“, ahnt Lahm.