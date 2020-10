Für etwa 20 Minuten ist am Donnerstagmorgen, 15. Oktober, in mehreren Homburger Stadtteilen der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke mitteilen, waren ab 7.41 Uhr die Ortsteile Bruchhof, Erbach, Reiskirchen, Jägersburg, Lappentascherhof und Sanddorf betroffen. Ursache sei eine Störung auf der vorgelagerten Netzebene der Pfalzwerke Netz AG gewesen. Dieses Unternehmen sei jetzt dabei, die Hintergründe aufzuklären. Die Homburger Stadtwerke beziehen den Strom über das Hochspannungsnetz auf der 110-Kilovolt-Ebene. Eingespeist wird er in zwei Umspannwerken in Bruchhof und in Beeden.