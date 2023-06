Für Sonntag, 18. Juni, 10 bis 18 Uhr, lädt der Kulturstammtisch Blieskastel zum Musik- und Kunsttreff Pinn Art in den Ortsteil Pinningen ein.

Über 40 Künstler haben ihr Kommen zugesagt, regionale und überregionale. Sie zeigen ihr Schaffen im tollen idyllischen Dorfambiente Open Air, in Gärten und in Scheunen (je nach Witterung).

Die Art ist inzwischen zu einer festen Größe im Kulturkalender des Bliesgaus und darüber hinaus geworden. Nach vorherigen Stationen in Böckweiler, Brenschelbach, Breitfurt, Alschbach, Wolfersheim und Niederwürzbach geht die 7. Art nun nach Blieskastel-Pinningen. In dem 230-Seelen-Dorf wird Kunst unterschiedlicher Stilrichtungen in einer großen Freiluftgalerie geboten – vergleichbar „Zweibrücken kunstvoll“ in der Zweibrücker Innenstadt im Mai.

40 Künstler

Diese Künstler sind dabei: Lena Schmitt, Susi Nobis, Marianne Rauch, Marion Kaufmann, Astrid Woll-Herrmann, Esther Maldener, Dieter List, Jakub Gembalczyk, Reiner Boecker, Monika Mohr, Henrike Wolf, Tanja Kuppler, Petra Schuhmacher, Rolf Stoeckle, MIA Sabine Groll, Till Gläser, Thomas Kuhn, Rita Walle, Birgit Heil, Ellen Malavasi, K.-H. Hillen, Wolfgang Debold, Gudrun Schuster, René von Boch, Jean Pierre Marc Casier, Andreas Becker, Monika Jochum-Becker, Roman Schmidt, Natalia Spang, Karin Kraus, Doris Müller, Michael Klosa, Dorothea Weigenand, Christel Goergen, Sarah Bohr, Doris Rivinius, Werner Cappel, Mia Vogelgesang, Annerose Burgard, Marianne Rabung, Monika Maurer, Eckbert Kuhn, Christoph Thielemann, Carsten Eichhorn.

Dazu kommen Konzerte, Lesungen und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder mit dem Ensemble Scheldeborn, der Gruppe Les femmes mystiques, den Duos Passion Two und Ça Va, Curtain Call, Batweasel und Lena Cienskowski mit Band Okay. Ulrich Bihler, liest, begleitet vom Posaunist Marc Boukouya, Frank Sauer bietet eine kabarettistische Hommage an Heinz Erhardt. Schirmherrin ist Kultusministerin Christine Streichert-Clivot.

Die Dorfgemeinschaft bietet Speisen und Getränken. ie Parkplätze an den Ortseingängen sind ausgeschildert. Flyer mit dem Programm gibt es unter kulturstammtisch-blieskastel.de. D