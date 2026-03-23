Der TVR bewältigt mit dem Ausrichten der DM-Endrunde eine Mammutaufgabe. An was man da alles denken muss, schildert das TVR-Urgestein Manfred Hettrich.

Samstag, früher Nachmittag: Die Herren des TV Rieschweiler spielen in der Contwiger IGS-Schulturnhalle gerade ihr zweites Vorrundenspiel gegen den TuS Aschen-Strang. Es läuft prima. Manfred Hettrich als Betreuer steht im weinroten Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Chefcoach“ hinter dem Spielfeld, ruft dem Team mit Kapitän Niklas Speer, Niklas Resch, Alexander Volnhals und Mai Volnhals Anweisungen zu, ballt zum lauten „Ja“ die Fäuste, wenn gute Bälle gespielt werden und hebt auch mal beruhigend die Hände. Beim Spielstand von 34:24 zwei Minuten vor dem Ende wechselt Hettrich dann den jungen Max Mayerhöfer ein. Der 15-Jährige aus Reifenberg, normal Spieler der TVR-Regionalliga-Mannschaft und auch ein guter Sportschütze, freut sich sichtlich über die Chance und den Einsatz. Am Ende siegen die TVR-Herren mit 35:26.

Die DM-Endrunde der Prellballer der Leistungsklassen – mit den jeweils zehn besten Mannschaften Deutschlands bei den Männern und Frauen – fand in der IGS-Schulturnhalle in Contwig statt. Auf drei Spielfeldern wurde nonstop gespielt. Ausrichter war der TV Rieschweiler. Foto: Matthias Müller

Kurze Nächte für Prellballer

Die Bühne ist groß für Mayerhöfer: Bei der DM-Endrunde der Leistungsklassen treten jeweils die zehn besten Frauen- und Männerteams aus Deutschland an, die sich in der Bundesliga-Saison dafür qualifiziert haben. Die Tribüne der Halle ist mit Sportlern und Zuschauern gut gefüllt, am Vorrundenspieltag wird auf drei Spielfeldern gleichzeitig quasi nonstop gespielt. Wie ernst die Prellballer ihren Sport nehmen, sieht man unter anderem daran, dass ein Spieler von Aschen-Strang nach der Niederlage gegen Rieschweiler voller Wut seine Plastik-Wasserflasche auf den Boden knallt.

Zwischen den Spielen ist immer Zeit für einen Plausch auf der Tribüne – auch zwischen Angehörigen verschiedener Klubs. Foto: Matthias Müller

Ansonsten ist es aber eine einzige große Prellball-Familie, sitzen alle bunt gemischt auf der Tribüne, halten zwischen den Spielen Schwätzchen. Und hinter der Turnierzentrale auf der Empore hat eine Prellball-Mama vom MTV Wohnste eine Krabbeldecke samt Spielzeug ausgebreitet und bespaßt den Nachwuchs.

Nationalflagge geliehen, Stromausfall überstanden

Ein altes Schild samt Vereinswappen hängt, schön aufgehübscht, an der Hallenwand. Das stammt noch aus der Zeit, als der TV Rieschweiler 1996 erstmals Ausrichter eines DM-Endrundenturniers war. Das zweitägige Turnier ist eine Mammutaufgabe für den Verein: Rund 50 Helfer wuseln durch die Halle, sind ständig irgendwo im Einsatz. Wie Abteilungsleiter Leo Hettrich. Gerade macht er eine Durchsage übers Hallenmikrofon, wer als nächstes auf welchem Spielfeld antritt, schon steht er als Betreuer hinter dem Rieschweiler Damen-Team mit Kapitänin und Schwester Lena, Jessica Deck, Laura Herbert, Alena Borne, Andrea Backe und Kathrin Maaßen. „Und die Nächte sind bei der Prellball-Familie auch kurz“, gesteht Leo Hettrich lachend.

Los ist auch hinter den Kulissen ständig was, sowohl vor als auch während des Turniers. Da braucht’s zum Abspielen der Nationalhymne auch eine entsprechend Flagge, doch woher nehmen? „Die hat uns schließlich die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben geliehen. Da erlebst du was“, verdeutlicht Manfred Hettrich. Wie auch mit den Schildern, die anzeigen, wer auf welchem Feld spielt, da fehlen die Halterungen. Erst nach stundenlangen Telefonaten tauchen sie plötzlich bei einem Prellballer wieder auf. Und auch einen strammen Stromausfall in der Küche überleben die TVR-Prellballer. Der Hausmeister, der weiß, wo sich der Sicherungskasten befindet, schaut schnell vorbei und bringt die Sache in Ordnung.

TVR-Herren fehlen Sekunden fürs Halbfinale

Sportlich läuft es am Ende für den Ausrichter nicht ganz so gut wie im Vorjahr. Da waren die TVR-Herren ja immerhin deutscher Vizemeister. Der Zettel mit dem QR-Code zur diesbezüglichen RHEINPFALZ-Sportlerwahl hängt gut sichtbar im Foyer der Halle, mit der Bitte: „Stimmt für uns Prellballer ab!“ Gegen den SV Weiler tut sich das TVR-Team in der ersten zehnminütigen Halbzeit schwer, dreht erst nach dem Seitenwechsel zum 33:29-Sieg auf. „Mit dem Spiel jetzt war ich echt unzufrieden“, sagt Niklas Resch dazu. „Ja, gegen Aschen-Strang haben wir viel besser gespielt“, ergänzt Kapitän Niklas Speer. Gegen den TV Sottrum (28:29) fehlen dem Team dann nur Sekunden zum Einzug ins Halbfinale, ein Remis hätte gereicht. Am Ende belegen die Rieschweiler Herren nach zwei weiteren Niederlagen am Tag darauf Platz sechs.

Die Rieschweiler Frauen (hinten, in Rot) hatten es mit einer ganz schweren Vorrundengruppe zu tun. Foto: Matthias Müller

Die TVR-Frauen haben es noch schwerer, verlieren in ihrer Vorrunde mit ganz starken Teams aus dem Norden alle Spiele. „Wie erwartet. Gegen Altenbochum beim 24:36 haben wir noch das beste Spiel gemacht“, sagt Lena Hettrich dazu, die wie die gesamte Mannschaft aber an dem Tag trotzdem nicht ihr Lachen verliert. Zwei Siege an Tag zwei bescheren dem TVR-Damen dann Rang sieben.

Die DM-Trophäe für die Männer durfte am Ende der TV Frisch-Auf Altenbochum in die Höhe stemmen. Foto: Matthias Müller

Deutscher Meister bei den Männern wird am Ende der TV Frisch-Auf Altenbochum mit dem knappen 28:26-Sieg gegen den TSV Ludwigshafen, Platz drei belegt der MTV Eiche Schönebeck (39:28 gegen den TV Sottrum). Bei den Frauen stemmt der MTV Eiche Schönebeck nach dem 29:24-Sieg gegen den MTV Wohnste die DM-Trophäe in die Höhe. Dritter wird der SV Werder Bremen (30:25 gegen den TV Grohn). Damit waren bei den Frauen gleich drei Teams aus Bremen (Werder, Schönebeck und Grohn) unter den ersten Vier. So viel zum Thema ganz starker Norden.