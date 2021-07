Die Spenden, die die Zweibrücker beim Roten Kreuz für die Flutopfer im Dörfchen Liers (Ahrtal) beim Roten Kreuz abgegeben haben, sind laut Kreisgeschäftsführer Hans Prager am Mittwoch dort angekommen.

„Unsere Sammelaktion hat es uns ermöglicht, dass tatsächlich alle Bewohner von Liers eine Bettdecke, ein Kissen, Handtücher und Schuhe beziehungsweise Stiefel bekommen konnten. Sämtliche Decken und Kissen und auch die Bettwäsche waren nagelneu von unseren Spendern im Sozialkaufhaus abgegeben worden“, berichtet Prager und bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern. Geholfen beim Transport habe die Heinrich-Kimmle-Stiftung. Prager berichtet von sehr persönlichen und emotionalen Momenten und einer tränenreichen Übergabe. Die nächsten Ziele des Roten Kreuzes aus Zweibrücken sind die Orte Schuld und Dernau. In letzterem „herrschen apokalyptische Zustände. Man kann mit Worten nicht beschreiben, was dort zu sehen ist“, so Prager. Auch in diesen Orten werde das Team wieder abfragen, was nötig gebraucht wird, und Listen erstellen.

Das Unglück der Flutopfer im Norden von Rheinland-Pfalz war nach Angaben der Stadtverwaltung auch im Kindergarten „Abenteuerland“ ein großes Thema. Kinder und Erzieher haben sich deshalb am vergangenen Freitagnachmittag zu einer spontanen Spendensammlung entschlossen. Der Kindergarten habe trotz der sehr kurzfristigen Aktion sehr viel Hilfsbereitschaft von Eltern und Kindern erlebt, so dass am Samstag gegen elf Uhr der voll beladene Laster des Gerüstbauers und Stadtratsmitglieds Atila Eren nach Landstuhl zur Sammelstelle des Roten Kreuzes aufbrechen konnte. „Eine wirklich tolle Aktion“, bekräftigte Bürgermeister Christian Gauf.