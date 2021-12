Einen erheblichen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in der Bleicherstraße angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine etwa sechs Quadratmeter große Schaufensterscheibe an einem Friseursalon beschädigt. Die Scheibe wurde mit einem unbekannten Gegenstand links unten eingeschlagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine vierstellige Euro-Summe und bittet um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 06332 9760 sowie per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.