Am Donnerstag hat der FC 08 Homburg in Kooperation mit seinem ehemaligen Physiotherapeuten Michael Sonntag zu einer Sachspendenaktion für Menschen aus der Ukraine aufgerufen. Die Resonanz war enorm, innerhalb von 24 Stunden wurden sehr viele Pakete mit tausenden Artikeln auf der Geschäftsstelle des FC abgegeben. Bis Freitag, 11 Uhr, konnten Sachspenden auf der Geschäftsstelle des FC 08 Homburg abgegeben werden. Die Hilfsbereitschaft war enorm, teilt der Verein mit. Eine überwältigende Anzahl an Hilfsgütern wie Drogerieartikel, Medikamente und Babynahrung erreichten die FCH-Mitarbeiter, die die Spenden nach Kategorien sortierten und in Kartons verpackten. „Man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass die Drogeriemärkte in Homburg und der näheren Umgebung ausverkauft sind“, so FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik. Bereits am Freitagnachmittag machte sich der Hilfskonvoi mit den Spenden auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze, wo die Hilfsgüter verteilt wurden. Über weitere Spendenaktionen werde der FC 08 informieren.