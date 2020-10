169 Kinder, mit 109 mehr als die Hälfte Grundschüler, sind diese und nächste Woche beim freiwilligen und für die Familien kostenlosen Förderunterricht der Zweibrücker „Herbstschule“ dabei. 15 vom Land bezahlte Förderlehrer, überwiegend Lehramtsstudenten, betreuen die Schüler. In drei Vormittagsstunden täglich sollen in den Fächern Deutsch und Mathematik Rückstände wettgemacht werden, die gerade durch den Fernunterricht der Corona-Zeit aufgekommen sind. Die Nachfrage sei größer gewesen als im Sommer, berichtet die zuständige Beigeordnete Christina Rauch. An der Sommerschule wurden 146 Kinder bis zur Klassenstufe 8 unterrichtet. Im Grundschulbereich habe man zwei Kurse pro Stufe eingerichtet und könne stärker nach Lernstand differenzieren. Diese Woche nahmen Kinder der ersten und zweiten Klassen am Unterricht in den Räumen der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus teil, kommende Woche die der dritten und vierten. Auch Kinder der Canadaschule sind ab nächster Woche im vertrauten Schulgebäude dabei. Das Angebot sei eine Chance für die Kinder und biete eine kleine Entlastung für Familien in außergewöhnlicher Zeit, sagt Rauch. cps