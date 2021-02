In der Nacht auf Dienstag, 23. Februar, hat jemand an der Landstraße zwischen Niederbexbach und Kirkel-Altstadt mehrere Müllsäcke abgelegt. Wie die Polizei berichtet, befanden sich in diesem illegalen Müllhaufen auch zwei Behälter mit etwa fünf Litern Altöl. Einer davon war undicht; eine größere Menge Öl lief aus und drohte ins Erdreich zu sickern. Der Bexbacher Baubetriebshof musste den betroffenen Bereich reinigen. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.