Diesen Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, gastiert die Hochzeitsmesse „Trau“ in der Saarbrücker Congresshalle. Jeweils zwischen 10 und 17 Uhr können sich Heiratswillige an über 180 Ständen über den hoffentlich schönsten Tag im Leben informieren. Man kann sich laut Veranstalter auch bei Themen wie dem Brautkleid, Catering, Musik oder dem Ort der Feier persönlich beraten lassen. Auf der großen Bühne werden Hochzeitskleider jeweils um 12, 14 und 16 Uhr vorgestellt. Präsentationen werden über neue Trends informieren. Zusätzlich gibt’s Live-Musik, Häppchen und für die Kleinen eine Kinderbetreuung. Die Messe ist von Oktober bis Januar in fünf Städten, unter anderem in Ludwigshafen, zu Gast. Ein Tagesticket kann man pro Person für 11 Euro, ein Wochenendticket pro Person für 16 Euro kaufen. Wer unter 16 Jahre ist, hat freien Eintritt. Hunde, die an der Leine geführt werden, sind laut Veranstalter erlaubt.