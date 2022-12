Die Zweibrücker Festhalle hat seit Sommer neue Pächter. Einige ihrer Ideen kamen so gut an, dass sie 2023 wiederholt werden. Anderes kommt dazu. Unter anderem zu Fasching. Am Faschingsfreitag, dem 17. Februar, gibt es Faschingsrock mit Purple Haze. Am Samstag folgt eine große Faschingsparty mit der Band Frontal Party Pur und einem Novum. An dieser Party sind nämlich die Stadt, der Hallenpächter Festlicht und mit der Clubgemeinschaft Hasensteig, der Freizeitgemeinschaft Wolfsloch, dem Karnevalsverein Zweibrücken, sowie den Zweibrücker Fasenachtsfreunden, vier Fasenachtsvereine beteiligt. Die neuen Pächter schlagen auch vor, 2024 Start- und Schlusspunkt des Faschingsumzugs zu tauschen. Er soll an der Festhalle enden und in eine rauschende Party münden.

Neben mehr Konzerten von Coverbands – darunter Night Fever für die Bee Gees und Bounce für Bon Jovi – wird mit Heavysaurus – das sind Dinosaurier, die Hardrock für Kinder spielen – am 10. Februar auch das Kinderprogramm erweitert.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier