Das Großbundenbacher Walnussfest, das immer sehr viele Besucher auch von weiter her anlockt, findet in diesem Jahr nicht statt. Das hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass das was wird“, sagte Bürgermeister Dieter Glahn. Er verweist damit auf die Corona-Pandemie: „Das Oktoberfest in München wurde auch abgesagt, und wir wollen hier auch niemanden gefährden.“ Großbundenbach feiert seit 2008 sein Walnussfest. Das Besondere daran ist, dass sich das Essen und viele Verkaufsstände rund um die Walnuss drehen: Es gibt Walnuss-Gebäck, Walnuss-Likör, Saumagen und Maultaschen mit Walnuss-Füllung und Walnuss-Soße, Walnuss-Brot aus dem Holzbackofen und vieles mehr. Dazu kommt ein Kulturprogramm mit einem klassischen Konzert in der mittelalterlichen Kirche.