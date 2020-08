Ein Feuer hat am Dienstagabend, 25. August, das Haus einer sechsköpfigen Familie in Neunkirchen-Wellesweiler unbewohnbar gemacht. Laut Feuerwehrsprecher Christopher Benkert konnte der Brand in der Eisenbahnstraße zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden; die Nachlöscharbeiten zogen sich aber stundenlang hin. Ausgebrochen sei das Feuer in einem Zimmer im ersten Stock des Eckhauses. Die Familie habe sich ins Freie gerettet und sei unverletzt geblieben. Fast 60 Feuerwehrleute, der Arbeiter-Samariter-Bund und das DRK waren im Einsatz. Neunkirchens Stadtbeigeordneter Thomas Hans und Sozialamtsleiterin Gertrud Backes kümmerten sich um die Unterbringung der obdachlos gewordenen Familie. Noch in der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei Ermittlungen zur Brandursache in der Eisenbahnstraße auf.