In einer Werkhalle der Firma Schaeffler in Homburg hat es am Dienstagabend gebrannt. Eine Person ist laut Wehrführer Peter Nashan mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in die Homburger Uniklinik gebracht worden; dort habe man aber Entwarnung geben können. Der Person gehe es gut. „Die Evakuierung des Gebäudes verlief entsprechend der Notfallplanung“, teilt Schaeffler-Sprecher Christian Bald mit. Die Schäden seien „erheblich“, sagt das Unternehmen. Betrieb und Feuerwehr berichten der RHEINPFALZ über Details.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier