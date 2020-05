Am späten Dienstagabend, 5. Mai, hat es gegen 23.30 Uhr auf einem Pferdehof im saarländischen Bergen bei Losheim gebrannt. Nach Polizeiangaben stand beim Eintreffen der Rettungskräfte die 1000 Quadratmeter große Halle bereits in Vollbrand. Die Halle dient teils als Maschinenlager, vor allem aber als Stallung für etwa 60 Pferde. Von diesen hätten sich die meisten zur Brandzeit auf der Außenweide befunden. Alle Pferde, die in der Halle geblieben waren, konnten von Helfern und der Feuerwehr unverletzt gerettet werden. Zwei Pferde, die in Panik entlaufen waren, wurden wieder eingefangen. Als beim Löscheinsatz in der Halle eine Gasflasche explodierte, wurde ein Feuerwehrfahrzeug beschädigt. Eine Person, die nur knapp von umherfliegenden Teilen verfehlt wurde, erlitt einen Schock. Eine weitere Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die vorwiegend hölzerne Stallung brannte fast vollständig aus. Die darin abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen wurden zerstört. Der Sachschaden soll im sechsstelligen Bereich liegen. Sachverständige der Polizei sollen die Brandursache aufklären.