Wo jahrzehntelang viele Zweibrücker ihr Brot gekauft haben, eine Butterbrezel oder Kuchen, gibt es jetzt Grillgerichte.

Nachdem die Bäckerei Schmidt in der Fußgängerzone im vergangenen Jahr geschlossen hatte, hat der Homburger Gastronom Ahmed Abdullah das Haus aus der Insolvenzmasse gekauft und komplett umgebaut. Im Erdgeschoss hat er neben seinem Lokal Akifs Bistro am Zweibrücker Tor in Homburg sein zweites Bistro mit gleichem Namen eröffnet.

Seit 4. Juni kümmern sich vier Mitarbeiter um die Gäste. In orientalischem Ambiente bieten sie Grillgerichte, Burger, Holzofenpizza, Flammkuchen, Pastagerichte, Salate und Schnitzel sowie Vorspeisen an. Laut Vijdan Hasan, nach eigener Aussage rechte Hand des Inhabers, umfasst die Karte über 100 Gerichte. Im Haus stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung, vor dem Gebäude noch einmal 36.

Ahmed Abdullah betreibt sein Homburger Bistro seit mehr als 14 Jahren und wollte schon länger nach Zweibrücken expandieren. Akifs Bistro in der Hauptstraße 13 ist ab 11 Uhr geöffnet, montags bis donnerstags und sonntags bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr.