Die Bundespolizei hat am Freitag, 1. Mai, gegen 20.45 Uhr am Grenzübergang Hornbach auf der B424 einen 26-jährigen Audi-Fahrer kontrolliert und starken Alkoholgeruch festgestellt. Nach Angaben der Polizei führte die Polizeiinspektion Zweibrücken auf der Dienststelle einen Atemalkoholtest durch, der über 2,2 Promille ergab. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Bereits bei der Kontrolle durchsuchte die Bundespolizei das Auto und stellte ein Luftdruckgewehr ohne Kennzeichnung sicher. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.