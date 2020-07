Die Säulen unter der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Brücke am Saarkran sollen am 4. Juli für die Aktion „Graffiti für Europa“ künstlerisch gestaltet werden. Dazu rufen Die Grünen auf. Von 13 bis 17 Uhr sollen die Graffiti-Sprayer und -maler ihre Idee von einem Europa, das für Solidarität und Zusammenhalt steht, künstlerisch darzustellen. Farbdosen und FFP2-Masken werden gestellt. Das beste Graffiti wird von einer Jury um 16.30 Uhr mit einem Überraschungspreis prämiert. Wer mitmachen will, muss sich bis 2. Juli, 19 Uhr, für die Teilnahme unter hallo@gruene-saarbruecken.de bewerben.