In der Nacht zum Maifeiertag haben Unbekannte mehrere Autos, Zäune und Hauswände in Erfweiler-Ehlingen mit roter Graffiti-Farbe beschmiert. Das berichtet die Polizei. Zudem wurden in der Weiherstraße an einen Baum sowie an eine Mauer Hakenkreuze angesprüht. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.