14 Stunden im Auto, 1400 Kilometer hin und zurück: Die beiden Judoka des 1. JC Zweibrücken, Jasmin Grabowski und Martyna Trajdos, haben viel auf sich genommen, um bei der Europameisterschaft in Prag starten zu können. Für Trajdos sprang dabei am Freitag die Bronzemedaille, für Grabowski am Samstag Platz fünf heraus.

Mit ihrer Leistung war Grabowski ganz zufrieden. „Nach der sehr langen Pause hatte ich einen guten Wettkampftag“, fand die 29-Jährige. Am Ende nicht auf dem Treppchen zu