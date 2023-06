Von Patrick Göbel

Am Montag gegen 18.25 Uhr stand ein bepflanzter Grünstreifen in Flammen. Als die Rettungskräfte zum betroffenen Bereich am Mecklenburgring 1 im Saarbrücker Stadtteil Eschberg fuhren, entdeckten sie einen weiteren Grünstreifenbrand im Kreuzungsbereich Magdeburger Straße / Rostocker Straße. Die Saarbrücker Feuerwehr löschte beide Brände, zu weiteren Schäden kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, kann man noch nicht sagen, teilte die Saarbrücker Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.