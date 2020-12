Die Flatrate-Karte zur Entsorgung von Grünschnitt für 2021 kann in Homburg nur über eine vorherige Buchung im Internet oder per Telefon erworben werden. Ohne die 25 Euro teure Karte kann nur noch an der Sammelstelle Zunderbaum Grüngut gegen Gebühr abgeben werden. Mit der Karte kostet die Grünschnittabgabe am Wertstoffzentrum nichts. Die anderen Abgabestellen in der Stadt Homburg machen derzeit eine Pause, die voraussichtlich bis Mitte März 2021 dauern wird, teilte die Stadtverwaltung mit. Auf der Internetseite der Stadtverwaltung, „homburg.de“ werde ab 1. Januar im Bereich Abfall und Entsorgung unter Grünschnitt ein Link zu finden sein, unter dem die Karte bestellt und bezahlt werden kann. Die Grünschnitt-Karte könne auch telefonisch bestellt und nach dem Lockdown in der Tourist-Info in der Talstraße nach Reservierung abgeholt werden. Telefon: 06841/101504