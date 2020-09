Die Grünen-Stadtratsfraktion fordert, dass Zweibrücken dem „Städtebündnis sicherer Häfen“ beitritt. 174 Städte und Kommunen haben in der Initiative ihre Bereitschaft erklärt, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. In seinem Antrag fordert der Fraktionsvorsitzende Norbert Pohlmann, dass sich der Stadtrat durch einen positiven Beschluss zu seiner Verantwortung bekennt, „Menschen zu helfen, die durch Krieg, Verfolgung und andere Notlagen ihre Heimat verlassen mussten“. Dies schließe auch diejenigen ein, die durch das Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria „Obdach und letzte Habseligkeiten verloren haben“. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie in der Lage ist, geflüchtete Menschen aufzunehmen und zu integrieren, mit einem Beschluss würde man diese Bereitschaft bekräftigen, so Pohlmann weiter.