Stadtratsmitglied Patrick Lang von den Grünen fordert, dass beim Zweibrücker Faschingsumzug Engstellen mit Seilen abgesichert werden, um die Sicherheit der Zuschauer zu erhöhen. Das sei mit geringen Kosten verbunden und könnte dazu beitragen, dass der Abstand zwischen den Zugfahrzeugen und den Zuschauern gewährleistet ist, schreibt Lang in einer Anfrage zur Sitzung des Stadtrats am Mittwoch (17 Uhr, Ratssaal). An manchen Stellen der Umzugsstrecke, etwa im Bereich des Café Pastis und des Busbahnhofs, seien die Zuschauer den Zugfahrzeugen „sehr, aus meiner Sicht zu nahe gekommen“, schreibt Lang. Den diesjährigen Faschingsumzug lobt er jedoch grundsätzlich: „Bei 15 Grad und sonnigem Wetter fand unser Zweibrücker Faschingsumzug bei bester Stimmung mit etwa 15.000 bis 20.000 Zuschauern statt. Es war eine tolle, rundum gelungene Veranstaltung. Die Stadtverwaltung setzte mit allen Verantwortlichen und weiteren Stellen das Sicherheitskonzept um, so dass ein sicherer Faschingsumzug stattfinden konnte.“ Im Vergleich zu anderen Städten, die ihren Faschingsumzug aufgrund der hohen Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen absagen mussten, zeige Zweibrücken damit, dass der Faschingsumzug eine wichtige kulturelle Veranstaltung für die Bevölkerung ist.