In Altheim haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 6. März, zwei sogenannte Streetbuddys gestohlen. Bei diesen handelt es sich um grüne Warnfiguren aus Kunststoff, die am Straßenrand nahe der ehemaligen Grundschule und am Kindergarten installiert waren – als Hinweis auf spielende Kinder. Die Figuren wurden gestohlen, obwohl sie mit Stahlseilen gesichert waren. Die Homburger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06841 1060.