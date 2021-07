Auf dem Sonderparteitag der saarländischen Grünen am Samstag, 17. Juli, in der Saarbrücker Saarlandhalle ist unter anderem eine Entscheidung für den Bundestagswahlkreis 299 (Homburg) gefallen. Parteimitglieder aus diesem Wahlkreis, der neben dem Saarpfalz-Kreis auch Teile des Landkreises Neunkirchen und die Gemeinde Quierschied bei Saarbrücken umfasst, haben Maria-Luise Herber als Direktkandidatin für die Erststimmenwahl am 26. September aufgestellt. Frank Kirchhoff von den Homburger Grünen erklärte gegenüber der RHEINPFALZ, dass die vom Kreisverband Saarpfalz zunächst als potenzielle Direktkandidatin unterstützte Astrid Hilt (Kirkel) am Samstag mit ihrer Bewerbungsrede nicht erfolgreich gewesen sei. Daraufhin sei Maria Luise Herber aus Illingen (Kreis Neunkirchen) erfolgreich mit einer spontanen Bewerbung für die Direktkandidatur eingesprungen. Beruflich ist die Vorsitzende der Illinger Grünen im saarländischen Bildungsministerium in Saarbrücken tätig.