Drei Monate nach dem Ausfall eines altersschwachen Steuergeräts ist die Ampelanlage an der viel befahrenen Kreuzung am Hilgardhaus, Ecke Saarlandstraße/Hofenfelsstraße/Landstuhler Straße wieder im Regelbetrieb. Laut Zweibrücker Stadtverwaltung wurde die Reparatur am vergangenen Freitag im Wesentlichen abgeschlossen. Nach dem Ausfall der Anlage Mitte August konnte lange kein Ersatzteil beschafft werden, die Ampel leuchtete nur Gelb. Die Stadtverwaltung versprach damals eine schnellstmögliche Lösung. Die gesamte Anlage, laut Daten des jüngst dem Stadtrat vorgestellten Verkehrsmodells mit mehr als 10.000 Fahrzeugen am Tag an einem der wichtigsten Knotenpunkten der Stadt platziert, soll im kommenden Spätsommer/Herbst durch eine neue LED-Technik ersetzt werden. Zum Ausbau gehören auch barrierefrei gestaltete Fußgängerübergänge.

„Flickwerk“ auf 12.000 Euro geschätzt

Als Notlösung nach dem Ausfall im August wurde jetzt geflickt: Ein ausgedientes Steuergerät aus der gerade erneuerten Anlage an der Ecke Dinglerstraße/Bismarckstraße konnte wiederverwendet werden. Allerdings dauerte die Programmierung durch einen Techniker des Dienstleisters, der Einbau und die Errichtung eines bei einem schweren Unfall mit zwei Verletzten am 8. September umgefahrenen Ampelmast mehrere Wochen. Der Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen im September war der schwerwiegendste von mehreren Unfällen in der Zeit des Ausfalls der Lichtzeichenanlage. Die Kosten für das aktuelle „Flickwerk“ werden von der Stadtverwaltung auf 12.000 Euro geschätzt.