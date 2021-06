Am Donnerstag starb im Alter von 101 Jahren Gottfried Böhm, einer der bedeutendsten deutschen Architekten. In der Pfalz hat er nur in Jockgrim gebaut, dafür umso mehr im Saarland. „Böhm prägte Saarbrücken und das Saarland nachhaltig. Durch seine mutige Formsprache wurde das Saarbrücker Schloss, zu einem einzigartigen Wahrzeichen der Stadt und des Landes“, so Regionalverbandsdirektor Peter Gillo. Als das Saarbrücker Barockschloss renoviert wurde, wurde Böhm mit dem Entwurf des Mittelbaus beauftragt, der die beiden Gebäudeteile verbindet. Er entwarf den markanten Mittelrisaliten aus Glas und Beton, der das Aussehen des Schlosses heute prägt. In den 50er Jahren schon prägte er Kirchenbauten im Saarland: St. Albert in Saarbrücken, St. Hildegard in Sulzbach und St. Ludwig in Saarlouis. Ab den 70er Jahren konzentrierte er sich auf öffentliche Projekte. Er entwarf das Bürgerhaus in Saarbrücken-Dudweiler, die Wohnbebauung in der Saarbrücker Talstraße und auch das Historische Museum Saar am Schlossplatz. Für sein Werk erhielt Böhm 1986, zur Zeit der Bauarbeiten am Saarbrücker Schloss, als erster Deutscher den Pritzker-Architekturpreises der Hyatt Foundation in Chicago, der t als Nobelpreis der Architektur gilt. Infos: www.regionalverband.de/boehm.