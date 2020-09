An den Homburger Unikliniken wird am Samstag, 19. September, eine sogenannte „Oase geschenkten Lebens“ eingerichtet. Diese soll erstmals im Saarpfalz-Kreis ein Ort sein, an dem die saarländischen Organspender und deren Angehörigen geehrt werden. Ein Festakt mit der saarländischen Gesundheitsministerin Monika Bachmann beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Klinikkirche (Gebäude 55). Anschließend wird um 11 Uhr vor dem neuen Zentralen Hörsaal- und Bibliotheksgebäude (Gebäude 35) eine Stele mit dem zugehörigen Baum enthüllt. Angehörige von Organspendern, Transplantierte und deren Familien sowie alle Interessierten sind zur Teilnahme eingeladen. Wegen Corona muss man sich vorab per E-Mail info@infoteam-organspende-saar.de oder unter Telefon 06851/1011 anmelden.