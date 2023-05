Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zweibrücker „Hornets“ grüßen weiter von der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Dass das am Sonntagabend nach dem engen Spiel gegen den Meisterschaftsmitfavoriten Stuttgarter SC immer noch so war, lag auch maßgeblich an der starken Leistung des EHC-Torhüters Steven Teucke. Wie er es im Spiel schafft, fokussiert zu bleiben.

7:3 führten die „Hornets“ am Sonntagabend schon im Heimspiel gegen die Stuttgarter „Rebellen“. Trotzdem wurde es am Ende noch mal richtig knapp. EHC-Goalie