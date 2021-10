Der Kirchenmusiker Benedikt Schwarz, 1995 in Zweibrücken geboren, ist der neue Leiter des Saarbrücker Gospelchors. Er bringt den Chor in unsere Region. Am Samstag, 16. Oktober, 19 Uhr, gibt er ein Konzert in der Hornbacher Klosterkirche. Es trägt den Titel „Solid Rock“

Der Chor singt auf authentische Weise Gospels und Spirituals aus Afrika, Lateinamerika, den USA und Deutschland. Er wird in Hornbach unterstützt von Achim Bißport (Bass) und Nicci Appiah (Schlagzeug).

Der Gospelchor Saarbrücken wurde 1986 von dem damaligen Saarbrücker Studentenpfarrer Wilhelm Otto Deutsch gegründet, der ihn bis 2014 leitete. Deutsch hatte als Unidozent in Swaziland (Südafrika) gearbeitet und von dort eine Sammlung von Liedern mitgebracht, die bisher kaum bekannt waren. Diese Lieder aus dem südlichen Afrika sind geprägt von der Erfahrung der Unterdrückung und des Widerstandes im Apartheid-System – und von der Hoffnung auf Befreiung und Gerechtigkeit. Sie bilden das Kernstück des Chor-Repertoires. Dazu kommen Spirituals aus den USA, deren Entstehung auch in der Erfahrung der Sklaverei und der Sehnsucht nach Befreiung wurzelt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es gilt 2G. Es wird um Anmeldung gebeten im Pfarramt unter Telefon 06338 993040 oder E-Mail an pfarramt@evk-hornbach.de. Beim Konzert wird um Spenden für die Renovierung der Orgel der Klosterkirche gebeten.