Der Chor Gospel and Praise aus Mittelbach unterhält die vollbesetzte Matthäuskirche in Rimschweiler am Sonntag ausgesprochen gut, ist mal wild und mal verträumt. 180 Zuhörer finden eine grundlegende Wahrheit über Gospel heraus.

Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis ruft Worte, die vielstimmig geechot werden. Er röhrt und schreit, und „Nobody but you, Lord“ entfacht einen Funkensturm der guten Laune.